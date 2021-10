'Đây chính là nhảy đường phố': Quán quân mùa 1 bị Henry loại trong nước mắt, Vương Nhất Bác vẫn còn hên

Bài hát bi ai Never Again tạo nên hai phong cách trái ngược hoàn toàn. Bên cạnh đó, ca khúc mới mẻ và ngọt ngào Peaches cũng mở ra sự va chạm của các Popper, Acky mang phong cách thuần túy, Poppin C và MT-Pop theo chủ nghĩa dị biệt. Trong khi Mr.three và Rochka chung tay “phản đòn” Bouboo của đội Vương Nhất Bác khi thể hiện cốt truyện phim bom tấn thông qua bản nhạc Old Town Road.

Vòng loại tàn nhẫn, 3 dancer nổi tiếng bất ngờ ra về

Sau phần thi đồng đội, Đây chính là nhảy đường phố 4 bước vào phần Seven to smoke, mỗi đội cử ra 2 người chơi, đội nào được 7 điểm trước thì tất cả các thành viên đều tiết thẳng vào bán kết, 3 đội còn lại sẽ có những nhân sự khác nhau. Trải qua những màn đấu “bất phân thắng bại”, Vương Nhất Bác thất vọng để thua, Trương Nghệ Hưng dẫn đầu khi giành được 7 điểm. Điều đó cũng có nghĩa là 3 đội còn lại, Vương Nhất Bác – Hàn Canh loại 2 dancer và đáng buồn khi Henry phải loại đến 4 dancer.

Hàn Canh

Bản thân Đây chính là nhảy đường phố là một chương trình mang tính cạnh tranh, và mỗi đội đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài như những người thân trong gia đình. Vì vậy, mỗi khi đến giai đoạn bị loại, “người cầm lái” nào cũng đau lòng. Nhưng không ngờ ba người này lại lọt vào danh sách bị loại.