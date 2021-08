'Đây chính là nhảy đường phố': Dancer người Việt MT-Pop cùng Trương Nghệ Hưng bùng nổ trên sân khấu

Hàn Canh, Lưu Hiến Hoa nhớ lại quá khứ làm thực tập sinh, Vương Nhất Bác và Trương Nghệ Hưng xúc động với Battle For Peace

Thông qua Đây chính là nhảy đường phố4, các "đội trưởng soái ca" có cơ hội để thể hiện tài năng của bản thân với trận đấu Popping, hip-hop, Locking và Routine 2v2. Dù là sự hợp tác ngầm với các dancer hay sự tiến bộ toàn diện về sức mạnh của bản thân thì họ cũng đã ghi dấu ấn mới.

Hàn Canh bước vào trận chiến với chấn thương thắt lưng và đã tiến bộ vượt bậc trong kỹ năng nhảy so với 2 mùa đầu. Đội trưởng mới Lưu Hiến Hoa, người nghĩ rằng mình đang phải chịu áp lực rất lớn, và các cộng sự của anh ấy là Poppin C, Hàn Vũ cũng như các dancer tài năng khác, đã ra mắt trong trận Battle. Kết quả là họ được trọng tài Phillip Chbeeb chứng nhận: "Lưu Hiến Hoa và Poppin C mạnh hơn, âm nhạc của họ tinh tế hơn một chút".

Locking bùng nổ ngay từ đầu, Vương Nhất Bác thể hiện tình yêu và niềm đam mê với street dance. Anh ấy thể hiện sự tôn trọng, khiếm tốn xin lời khuyên từ các vũ công và luôn cho thấy thái độ học hỏi nghiêm túc. Sau trận đấu, Vương Nhất Bác thẳng thắn chia sẻ trong cuộc phỏng vấn: “Các dancer từ khắp nơi thế giới có thể xem điệu nhảy đường phố Trung Quốc của chúng ta thông qua các hoạt động giao lưu, đó là một điều rất tốt”.

Vương Nhất Bác

Điều đáng nói, cốt lõi tinh thần của hip-hop, đại diện cho tình yêu và hòa bình, còn được thể hiện qua sự ấm áp của bốn đội trưởng. Khi trận chiến “soái ca” kết thúc, các đội trưởng đã ôm nhau khóc và xúc động rơi nước mắt. Nói về trận battle giữa hai anh em, Hàn Canh tiết lộ rằng khi có thông tin trở lại với chương trình, Lưu Hiến Hoa lập tức gọi điện và mong muốn gặp mặt để nhảy cùng nhau.