Đau xót cảnh con trai khóc nghẹn bên ngôi nhà đổ sập ở Ninh Bình: Mẹ bị mảng tường đè vào khi đang ngủ

Trận lốc xoáy kinh hoàng kèm theo mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 xảy ra sáng ngày 29/9 tại Ninh Bình đã để lại hậu quả vô cùng đau xót về người và tài sản, trong đó có 9 người tử vong và 18 người bị thương.

Cơn lốc kinh hoàng đó đã cướp đi sinh mạng của mẹ anh Trần Văn Đường (ở xã Quý Nhất, tỉnh Ninh Binh). Trở về căn nhà đã tan hoang, không còn rõ hình hài, anh Đường nức nở, nghẹn ngào.

Đón nhận nỗi đau mấy mẹ quá lớn và đột ngột, người đàn ông chỉ biết ôm chặt lấy chú chó - người bạn thân thiết nhất của mẹ anh suốt chục năm qua. Khi đang trong giấc ngủ, cơn lốc ập đến khiến bà bị cả mảng tường và mái nhà đè vào. Phải rất vất vả, người dân xung quanh mới đưa được thi thể của nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.