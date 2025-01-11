Dấu vết vụ thảm sát ở Sudan kinh hoàng đến mức nhìn thấy được từ vũ trụ

Tình hình nhân đạo tại Sudan tiếp tục gây rúng động thế giới khi loạt ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy đất nhuốm máu và thi thể nằm rải rác ở TP El Fasher, bang Bắc Darfur.

Hình ảnh kinh hoàng này là bằng chứng trực quan về một vụ thảm sát quy mô lớn khiến hơn 2.000 dân thường thiệt mạng chỉ trong thời gian ngắn - theo trang news.com.au.

Theo Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Nhân đạo (HRL) thuộc Trường Y tế Công cộng Đại học Yale (Mỹ), các bức ảnh chụp từ không gian cho thấy nhiều cụm vật thể có kích thước tương ứng thi thể người và vệt đất đổi màu đỏ sẫm, dấu hiệu nghi là máu hoặc đất bị xáo trộn sau các vụ bạo lực.