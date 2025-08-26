Đầu tư EB-5 lấy visa định cư mỹ cùng Interimm

Được sự hỗ trợ và tư vấn tận tâm từ Interimm, chương trình này mở ra một cánh cửa mới cho các gia đình muốn xây dựng tương lai vững chắc tại Mỹ, nơi mà con cái có thể tiếp cận nền giáo dục hàng đầu và trải nghiệm một cuộc sống tốt đẹp.

1. Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5

Chương trình EB-5 cho phép nhà đầu tư và gia đình của họ nhận thẻ xanh, tức là quyền định cư vĩnh viễn tại Mỹ. Điểm đặc biệt của chương trình này là không yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm kinh doanh hay trình độ học vấn cao. Điều kiện duy nhất là bạn cần đầu tư một khoản tiền lớn vào các dự án có tiềm năng phát triển tại Mỹ, và qua đó tạo ra việc làm cho người dân Mỹ.

Khoản đầu tư tối thiểu cho chương trình định cư EB-5 hiện tại là 800.000 USD nếu dự án nằm ở khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao, hoặc 1.050.000 USD đối với các dự án ở khu vực khác. Chương trình không chỉ giúp bạn và gia đình có cơ hội sở hữu thẻ xanh mà còn mang lại nhiều lợi ích như: