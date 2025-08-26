Được sự hỗ trợ và tư vấn tận tâm từ Interimm, chương trình này mở ra một cánh cửa mới cho các gia đình muốn xây dựng tương lai vững chắc tại Mỹ, nơi mà con cái có thể tiếp cận nền giáo dục hàng đầu và trải nghiệm một cuộc sống tốt đẹp.
1. Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5
Chương trình EB-5 cho phép nhà đầu tư và gia đình của họ nhận thẻ xanh, tức là quyền định cư vĩnh viễn tại Mỹ. Điểm đặc biệt của chương trình này là không yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm kinh doanh hay trình độ học vấn cao. Điều kiện duy nhất là bạn cần đầu tư một khoản tiền lớn vào các dự án có tiềm năng phát triển tại Mỹ, và qua đó tạo ra việc làm cho người dân Mỹ.
Khoản đầu tư tối thiểu cho chương trình định cư EB-5 hiện tại là 800.000 USD nếu dự án nằm ở khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao, hoặc 1.050.000 USD đối với các dự án ở khu vực khác. Chương trình không chỉ giúp bạn và gia đình có cơ hội sở hữu thẻ xanh mà còn mang lại nhiều lợi ích như:
● Cơ hội được hưởng nền giáo dục tốt nhất: Một trong những lý do khiến nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn chương trình EB-5 là cơ hội cho con cái được học tập tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ, với chương trình học đa dạng và chất lượng cao. Con cái của các nhà đầu tư EB-5 có thể được hưởng miễn phí giáo dục từ cấp tiểu học đến trung học, và được quyền học đại học với mức học phí như người bản xứ.
● Quyền lợi về an sinh xã hội: Khi trở thành công dân Mỹ, bạn và gia đình sẽ được hưởng các quyền lợi về an sinh xã hội, y tế và các phúc lợi khác, như người dân bản địa. Đây là một yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe và tương lai tài chính của gia đình bạn.
● Dễ dàng điều hành doanh nghiệp từ xa: Nhà đầu tư có thể điều hành doanh nghiệp mà không cần thường trú tại Mỹ, giúp bạn mở rộng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc quốc gia khác mà không gặp phải sự hạn chế về địa lý.
2. Lợi ích khi đầu tư EB-5 lấy visa định cư Mỹ cùng Interimm
Interimm là công ty tại Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn đầu tư định cư quốc tế. Với hơn 10 năm kinh nghiệm và tỷ lệ thành công hồ sơ gần như tuyệt đối, Interimm đã giúp hàng nghìn gia đình Việt Nam thực hiện ước mơ định cư tại Mỹ, Úc, Canada và các quốc gia châu Âu. Đặc biệt, Interimm nổi bật với chương trình EB-5 nhờ vào sự hỗ trợ chuyên nghiệp, tận tâm và các đối tác chiến lược uy tín tại Mỹ. Dưới đây là các lợi ích khi lựa chọn Interimm cho việc đầu tư EB-5:
● Tỷ lệ chấp thuận cao: Với tỷ lệ chấp thuận hồ sơ hiện tại là 100%, Interimm đã giúp nhiều khách hàng thành công trong việc nhận thẻ xanh Mỹ và nhận hoàn vốn thông qua chương trình EB-5. Interimm làm việc với các đối tác uy tín tại Mỹ để đảm bảo bạn có một lộ trình đầu tư rõ ràng và hiệu quả.
● Dự án EB-5 uy tín: Interimm hợp tác với các dự án EB-5 chất lượng cao, đảm bảo tạo ra các công ăn việc làm ổn định cho cộng đồng và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Interimm cam kết đưa đến cho bạn các lựa chọn đầu tư an toàn, sinh lời và giúp bạn hoàn tất thủ tục định cư và hạn chế rủi ro đến mức tối thiểu.
● Quy trình đơn giản, tiết kiệm thời gian: Interimm hiểu rằng thời gian là yếu tố quan trọng trong mọi quyết định đầu tư. Interimm cung cấp dịch vụ tư vấn nhanh chóng, chính xác, giúp bạn nắm bắt cơ hội kịp thời và thực hiện các thủ tục định cư một cách đơn giản nhất.
3. Kết luận
Chương trình EB-5 là cơ hội vàng cho những ai mong muốn định cư lâu dài tại Mỹ, mở ra nhiều triển vọng mới cho cả gia đình. Với khả năng đầu tư linh hoạt và các quyền lợi vượt trội về giáo dục, an sinh xã hội, và cơ hội phát triển nghề nghiệp, EB-5 không chỉ là lựa chọn đầu tư tài chính, mà còn là bước đi chiến lược cho một tương lai bền vững.
Với sự hỗ trợ từ Interimm, bạn sẽ nhận được những dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm và các giải pháp đầu tư hiệu quả, giúp bạn và gia đình nhanh chóng trở thành công dân Mỹ, tận hưởng những lợi ích mà đất nước này mang lại.
Nếu bạn đang tìm kiếm một hướng đi mới cho tương lai, hãy để Interimm đồng hành cùng bạn trong hành trình này, giúp bạn đạt được ước mơ định cư Mỹ dễ dàng và an toàn hơn bao giờ hết.