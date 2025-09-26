Đầu tư cho AI của Việt Nam kém Mỹ, Trung Quốc 56 lần

Tuy nhiên, Việt Nam cũng có những điểm sáng đáng ghi nhận. Báo cáo của WIN (Worldwide Independent Network of Market Research) xếp Việt Nam thứ 6/40 quốc gia về mức độ sẵn sàng cho kỷ nguyên AI. Hệ sinh thái AI trong nước đang nóng lên nhanh chóng với vốn đầu tư năm 2024 đạt 80 triệu USD, nửa triệu lao động công nghệ và tỷ lệ chấp nhận AI cao (42% dân số, 65% doanh nghiệp vừa và nhỏ đã sử dụng).

Ngoài khoảng cách đầu tư, Việt Nam còn đối mặt với thách thức như nhân lực chất lượng cao còn thiếu hụt, chi tiêu cho R&D chưa tương xứng, và hành lang pháp lý cho AI vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam vào Top 3 Đông Nam Á và Top 50 thế giới về nghiên cứu AI. Doanh nghiệp công nghệ trong nước đang chủ động đầu tư mạnh mẽ với quan điểm “làm chủ hạ tầng AI không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp”.

Đơn cử, Viettel hiện vận hành 15 trung tâm dữ liệu, đầu tư vào những hệ thống GPU hàng đầu như Nvidia DGX SuperPOD, đồng thời xây dựng hệ sinh thái sản phẩm “Make in Vietnam” phục vụ hàng chục triệu người dùng.

Doanh nghiệp Việt Nam cũng chủ động ứng dụng các AI Agent một cách mạnh mẽ để thay đổi cách thức vận hành. Theo lãnh đạo FPT Smart Cloud, hơn 1.500 AI Agent đã giúp tự động hóa 46% khối lượng công việc của trung tâm chăm sóc khách hàng, tăng 20% doanh thu qua kênh telesales và xử lý hơn 400 triệu bộ giấy tờ mỗi năm với độ chính xác trên 95%.

Ông Lê Hồng Việt nhấn mạnh Việt Nam cần chiến lược “xây dựng AI có chủ quyền” để không chỉ bắt kịp mà còn dẫn đầu khu vực ASEAN. Lộ trình 2025-2030 được đề xuất gồm ba giai đoạn: chuẩn bị nền tảng, mở rộng triển khai và hướng tới dẫn đầu khu vực, tập trung vào bốn trụ cột chính: con người, hạ tầng số, sản phẩm và hệ sinh thái.

Các chuyên gia đồng tình rằng, khó khăn về hạ tầng chính là động lực để Việt Nam tìm ra hướng đi riêng: tận dụng lợi thế chi phí cạnh tranh, lao động công nghệ trẻ đông đảo và sự hỗ trợ chủ động từ Nhà nước. Nếu kiên trì với chiến lược đầu tư bài bản, Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách với các cường quốc và vươn lên như một trung tâm AI mới nổi của khu vực.