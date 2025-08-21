Đầu tư bất động sản sao cho sinh lời?

Đầu tư bất động sản nên tìm hiểu thật kỹ thị trường cũng như dự án trước khi xuống tiền

Thị trường nhiều biến động

Năm 2020, sau khi dịch Covid-19 bùng phát kéo dài tới năm 2023, thị trường bất động sản đã chịu tác động rất lớn. Cụ thể, những năm 2017 tới năm 2020 khi thị trường bất động sản nghỉ dưỡng phát triển mạnh mẽ, các dự án liên tục được nhiều chủ đầu tư lớn mở bán, với cam kết như hỗ trợ lãi suất vay mua nhà, cam kết chi trả lợi nhuận đầu tư cho thuê…

Đến năm 2023, thị trường rơi vào cảnh “đóng băng”, hàng loạt dự án lớn phải dừng triển khai xây dựng vì chủ đầu tư cạn vốn. Các cam kết lợi nhuận cũng như trả lãi vay mua nhà cho khách hàng với ngân hàng cũng không thể thực hiện được. Tới nay, đa phần khách hàng đầu tư vào phân khúc này đang bị ảnh hưởng lớn từ việc nhảy nợ nhóm, không nhận được nhà, sản phẩm đầu tư không thể ra hàng thu hồi vốn…

Với phân khúc đất nền cũng đang rơi vào cảnh tương tự, dù trước đây phân khúc này thu hút lượng lớn nhà đầu tư và dễ sinh lời, chi phí đầu tư thấp. Năm 2020 tới nay, phân khúc này bỗng rơi vào đáy thị trường. Hàng loạt dự án được mở bán, nhưng không có nhà đầu tư mua, bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư đã mua đất nền trước đây không thể thoát hàng, thậm chí cắt lỗ cũng không thể ra được hàng dẫn tới tiền “chôn chân” vào phân khúc này khá lớn.

Trước khi đầu tư cũng nên lựa chọn chủ đầu tư có uy tín. Bởi đây chính là người trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả của dự án. Một chủ đầu tư uy tín sẽ đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, với cam kết chất lượng cao, hạn chế tối đa các rủi ro mà khách hàng có thể gặp phải.



- Ông Võ Thành Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bất động sản Westland

Tại phân khúc nhà phố, biệt thự shophous cũng vậy, khảo sát thực tế của phóng viên, hiện nay, các đô thị lớn từng kỳ vọng sẽ sôi động với các shophous buôn bán sầm uất, thì khi dự án được bàn giao lại không có khách thuê. Nhà phố, biệt thự dù nằm trung tâm TP.HCM hay các khu vực được đánh giá đầy tiềm năng tăng giá hoặc cho thuê, nhưng sau thời gian dài được chủ đầu tư bàn giao lại vắng người ở, dẫn tới việc ra hàng và sinh lời không đạt như kỳ vọng.