Đầu thú sau 22 năm trốn truy nã

Chiều 2/4, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết bị can truy nã Tăng Tấn Công (47 tuổi, trú xã Đại hưng, huyện Đại Lộc) vừa đến Công an xã Đại Hưng đầu thú sau 22 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ việc, cuối năm 1999, Tăng Tấn Công và Cao Viết C. (quê Nam Định) cùng nhóm người tổ chức ăn nhậu tại lán trại giữa rừng thuộc thôn Đầu Gò (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc). Trong lúc nhậu, giữa Công và C. xảy ra mâu thuẫn.