Dầu thải trong máy hút mùi là một bảo bối, đem trộn với đường có tác dụng thật mạnh mẽ, nhà nào cũng cần

Cơ quan ANĐT Công an Long An đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ Tịnh thất Bồng Lai sang VKS xem xét, ban hành cáo trạng và đề nghị truy tố 6 bị can.