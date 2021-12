Đầu tàu kinh tế TPHCM tổn thất nặng nề, nhiều gia đình phải hỗ trợ khẩn cấp

Your browser does not support the audio element.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 4, khóa X, diễn ra sáng 7/12, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, đánh giá, TPHCM đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn, đối diện với các thử thách lớn. Nhưng, thành phố buộc phải vượt qua, không có lựa chọn nào khác.

"Chúng ta đã chịu nhiều tổn thất rất nặng nề, nhiều người không thể vượt qua, hàng triệu gia đình lâm vào hoàn cảnh vô vùng khó khăn phải hỗ trợ khẩn cấp. Kinh tế - xã hội tụt giảm nghiêm trọng, nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch và lần đầu tiên tổng sản phẩm (GRDP) của thành phố tăng trưởng âm", Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 4, khóa X (Ảnh: Hữu Khoa).

Giai đoạn khó khăn của TPHCM