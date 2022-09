Đau 'nhà máy con giống', đi khám quý ông 'chết đứng' với kết quả

Tuy nhiên, đôi khi có một số tế bào phát triển bất thường khiến sự tăng trưởng này vượt khỏi tầm kiểm soát - những tế bào ung thư tiếp tục phân chia tạo thành khối u tinh hoàn mà bệnh nhân thường tự sờ thấy trên lâm sàng.

Các dấu hiệu của ung thư tinh hoàn, đau âm ỉ vùng bẹn bìu hoặc vùng bụng dưới, bìu cảm giác nặng, căng tức ở một bên bìu, có thể nổi hạch vùng bẹn

Bệnh nhân cũng có biểu hiện đau bụng do di căn hạch ổ bụng chèn ép hoặc đau do ung thư tinh hoàn ẩn phát triển trong ổ bụng. Có thể sờ thấy hạch cổ, đau ngực, khó thở… do ung thư di căn.

Bác sĩ Duy cho biết nam giới cũng có thể tự kiểm tra tinh hoàn của mình qua ba bước.

Bước 1: Đứng trước gương. Nam giới sẽ tự kiểm tra da bìu để tìm dấu hiệu da bìu phù nề.