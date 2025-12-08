Đầu máy tàu hỏa SE4 bất ngờ bốc cháy khi qua địa phận TP Huế

Quang Thành| 12/08/2025 20:54

Một sự cố kỹ thuật khiến đầu máy tàu hỏa mang số hiệu SE4 bị bốc cháy, khói bao trùm đầu máy khi gần đến khu vực ga Truồi (TP Huế).

Chiều 12/8, một lãnh đạo Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang nỗ lực khắc phục sự cố đầu tàu hỏa bị sự cố kỹ thuật, bốc cháy khi đi qua địa phận TP Huế.

Đầu máy tàu SE4 bốc khói do sự cố kỹ thuật. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15h12 cùng ngày, tàu SE4 do lái tàu Hoàng Quốc Đạt và Đỗ Tiến Thủ điều khiển, chở theo nhiều hành khách chạy hướng Nam – Bắc.

Khi đến gần khu gian Cầu Hai – Truồi (đoạn qua xã Lộc An, TP Huế), phần đầu máy bất ngờ xuất hiện nhiều khói và mùi khét.

Lái tàu nhanh chóng cho tàu vào ga Truồi để kiểm tra. Quá trình kiểm tra cho thấy, phần đầu máy xuất hiện lửa và khói bao trùm. Đơn vị vận hành nhanh chóng cắt máy ra khỏi tàu, tập trung dập lửa và gọi lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an TP Huế hỗ trợ.

Theo lãnh đạo Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế, đến khoảng 16h, vụ hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc do đầu máy gặp sự cố kỹ thuật.

“Khi phát hiện sự cố, đầu máy được tách ra khỏi đoàn tàu nên không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, không gây thiệt hại về người. 

Lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục sự cố”, lãnh đạo Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế cho biết.

            Đầu máy tàu hỏa SE4 bất ngờ bốc cháy khi qua địa phận TP Huế
