Đầu máy tàu hỏa SE4 bất ngờ bốc cháy khi qua địa phận TP Huế

Lái tàu nhanh chóng cho tàu vào ga Truồi để kiểm tra. Quá trình kiểm tra cho thấy, phần đầu máy xuất hiện lửa và khói bao trùm. Đơn vị vận hành nhanh chóng cắt máy ra khỏi tàu, tập trung dập lửa và gọi lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an TP Huế hỗ trợ.

Khi đến gần khu gian Cầu Hai – Truồi (đoạn qua xã Lộc An, TP Huế), phần đầu máy bất ngờ xuất hiện nhiều khói và mùi khét.

Theo lãnh đạo Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế, đến khoảng 16h, vụ hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc do đầu máy gặp sự cố kỹ thuật.

“Khi phát hiện sự cố, đầu máy được tách ra khỏi đoàn tàu nên không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục sự cố”, lãnh đạo Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế cho biết.