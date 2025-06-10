Đâu là liều thuốc để chữa 'bệnh' tăng giá phi lý của bất động sản?

Thị trường bất động sản là “tấm gương” phản ánh các mối quan hệ kinh tế

Từ khi đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới cơ chế kinh tế; cơ chế giá hàng hóa dịch vụ nói chung, cơ chế giá bất động sản (nhà, đất) nói riêng đã từng bước được đổi mới theo cơ chế giá thị trường.

Với sự hoạt động của “bàn tay vô hình”, cơ chế giá ấy đã đem lại những tác dụng tích cực đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, trong lòng thị trường còn chứa đựng tính tự phát vốn có, gây ra những tác động không tích cực, thậm chí là bất lợi đối với nền kinh tế.

Nhà nước với vai trò điều phối nền kinh tế hoạt động theo mô hình cơ chế kinh tế hỗn hợp, không chỉ là lực lượng khơi thông, phát huy có hiệu quả các tác động tích cực của “bàn tay vô hình”, mà còn phải là lực lượng khắc phục những khiếm khuyết nói trên để nền kinh tế vận hành đạt mục tiêu tăng trưởng, hiệu quả bền vững.

Giá bất động sản hiện đang nằm ngoài khả năng chi trả của đại bộ phận người dân. Ảnh: Thanh Vũ

Thị trường bất động sản của nước ta đang hoạt động trong bối cảnh ấy và đang có những biểu hiện “vượt tầm kiểm soát của Nhà nước về giá cả”. Thậm chí, Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã phải đặt câu hỏi về việc tại sao giá bất động sản lại cao đến vậy?

Trả lời câu hỏi đó, nhiều ý kiến cho rằng, một trong những nguyên nhân chính của đà tăng giá “phi mã” này đến từ các quy định trong việc xác định giá đất trong Luật Đất đai năm 2024. Tôi không phủ nhận giá đất cao đương nhiên sẽ góp phần đẩy giá bất động sản tăng lên. Tuy nhiên, tôi cho rằng, đây không phải nguyên nhân chính.

Giá cả thị trường không thể “bay cao” một cách bất hợp lý. Thay vào đó, mức giá sẽ do các nhân tố của thị trường quyết định. Vì vậy, muốn kéo giá bán về mức hợp lý, các cơ quan quản lý cần tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, thay vì đưa ra những chỉnh sửa mang tính hành chính về mức giá.

Bản chất của giá trị hàng hóa là “tấm gương soi” phản ánh, biểu hiện tổng hợp các mối quan hệ lớn của nền kinh tế như cung - cầu, sản xuất - tiêu dùng, hàng - tiền, tích lũy - tiêu dùng… Nếu chúng ta xử lý, điều tiết tốt các mối quan hệ này, kết quả sẽ được phản ánh vào tình hình giá cả trong nền kinh tế.

Giá bất động sản cũng vậy và hiện thị trường đang phản ánh các yếu tố “méo mó” trong cung - cầu, cạnh tranh, đầu cơ… Do vậy, cần phải nhìn thẳng vào thực tế rằng, những vấn đề tồn đọng ấy đã hình thành nên sự bất hợp lý trong giá thị trường.

Để khắc phục sự “méo mó” ấy, các cơ quan quản lý cần can thiệp, điều tiết cung - cầu thị trường, tài chính - tiền tệ và các nhân tố hình thành giá khác. Từ đó, đưa thị trường trở lại hoạt động bình thường, có hiệu quả.