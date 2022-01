Dấu hiệu và cách phòng ngừa ung thư thực quản

Your browser does not support the audio element.

Các phương pháp điều trị ung thư thực quản tùy thuộc vào kích thước, vị trí, giai đoạn phát triển của khối u, sức khỏe tổng thể, khả năng đáp ứng với điều trị của người bệnh... Điều trị ung thư thực quản theo nguyên tắc đa mô thức (phẫu thuật, xạ trị, hóa chất). Trong đó, phẫu thuật là phương pháp điều trị chính mang đến hiệu quả nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân ung thư thực quản.

Ung thư thực quản ở giai đoạn sớm thường không có dấu hiệu rõ rệt. Người bệnh thường phát hiện bệnh qua khám sức khỏe định kỳ hoặc tầm soát một bệnh lý khác.