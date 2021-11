Dấu hiệu ung thư xương

Your browser does not support the audio element.

Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến của ung thư xương theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ:

Đau đớn

Đau ở khu vực có khối u là dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh ung thư xương. Lúc đầu, cơn đau có thể không phải lúc nào cũng có. Tình trạng này có thể trở nên tồi tệ hơn vào ban đêm hoặc khi hoạt động. Theo thời gian, cơn đau có thể trở nên liên tục hơn và nó có thể trở nên tồi tệ hơn khi hoạt động.