Dấu hiệu ung thư tuyến ức

Your browser does not support the audio element.

Ung thư biểu mô tuyến ức hay ung thư tuyến ức là một dạng ung thư có thể xảy ra ở các tế bào bên ngoài của tuyến ức, một cơ quan nhỏ ở ngực trên tạo ra các tế bào bạch cầu. Tế bào ung thư biểu mô tuyến ức phát triển nhanh chóng và dễ lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn như phổi.

Nhìn chung, ung thư ảnh hưởng đến tuyến ức tương đối hiếm, với khoảng 400 trường hợp mới mỗi năm tại Hoa Kỳ.