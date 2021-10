Dấu hiệu trên khuôn mặt chỉ ra trẻ là "thiên tài": Nhận biết càng sớm càng nhiều cơ hội giúp trẻ phát triển nổi bật

35 phút trước Thời trang

Với Vivienne Westwood, mọi thứ cũ đều trở lại mới: từ chủ đề đến chất liệu. "Save Our Souls", bộ sưu tập Xuân/Hè năm 2022, mô tả lại bộ sưu tập Mùa hè năm 1998 của Westwood "Tied To The Mast."