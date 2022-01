Dấu hiệu thay đổi thế hệ ở Kpop

Theo bài viết có tiêu đề "Ai là ngôi sao tiếp bước BTS và BlackPink" đăng ngày 23/1 của tờ Hani, giới chuyên gia nhận định những thần tượng có ước mơ trở thành ngôi sao toàn cầu đang không ngừng gia nhập ngành công nghiệp Kpop.

Giới chuyên gia phân tích với tờ Hani, sự ra mắt liên tiếp của các tân binh trong năm 2022 đánh dấu sự thay đổi thế hệ ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Nhóm nhạc nữ ồ ạt ra mắt

HYBE - được biết đến là công ty chủ quản của BTS - giới thiệu 3 nhóm nhạc nữ trong năm nay thông qua các công ty con. Trong số đó, nhóm nhạc nữ của Min Hee Jin đang được chú ý nhiều nhất.

Min Hee Jin - giám đốc điều hành của công ty ADOR, thuộc HYBE - từng xuất hiện trên chương trình You Quiz On The Block của tvN bày tỏ sự tự tin về nhóm nhạc mới.

Min Hee Jin tuyên bố nhóm nhạc mới sẽ mang đến làn gió mới mẻ. “Tôi đang chuẩn bị cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới với sự tự tin cao. Tôi đã có bài hát ra mắt của nhóm cách đây hai năm. Tôi chắc chắn đưa họ theo hướng mới và khác biệt so với Kpop”, cô nói.

Min Hee Jin từng làm giám đốc sáng tạo tại SM Entertainment trong 17 năm. Do đó, công chúng càng kỳ vọng vào nhóm nhạc nữ mới do Min Hee Jin dẫn dắt.