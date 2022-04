Dấu hiệu nhỏ trên móng tay cảnh báo nhiều nguy cơ tiềm ẩn

Bác sĩ Spencer Kroll có một cuốn sách trên kệ từ khi học ở trường y. Trong đó, có thông tin về cách khám phổ biến một thời của các bác sĩ. Khi bắt tay bệnh nhân, bác sĩ sẽ xoay nhẹ bàn tay để xem phần móng.



Tiến sĩ Kroll, chuyên gia nội khoa ở bang New Jersey (Mỹ) cho biết: “Đó là một phần quan trọng của chẩn đoán. Họ đã xem xét màu sắc và kết cấu của móng tay trước khi có những xét nghiệm phức tạp sau này”.



Các đốm trắng trên móng tay xuất hiện do nhiều nguyên nhân - từ các vấn đề thẩm mỹ nhỏ đến các bệnh nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. May mắn thay, khả năng thứ hai hiếm khi xảy ra hơn.

Ảnh minh họa: Firstcry Parenting Chấn thương móng Nếu va móng tay vào vật gì đó, bạn sẽ thấy xuất hiện các đốm trắng hoặc vết hằn do chấn thương. Ngoài ra, những người sơn sửa móng tay cũng gặp hiện tượng dị ứng. Trong trường hợp này, phải mất một thời gian để nốt trắng không còn do móng tay mọc chậm. Vào mùa đông, móng tay có tốc độ thay đổi nhanh hơn. Bệnh vẩy nến hoặc bệnh chàm Móng tay là phần mở rộng của da và thực tế là một loại da. Vì vậy, một số bệnh ảnh hưởng đến da cũng có thể ảnh hưởng đến móng tay. Bệnh vẩy nến và bệnh chàm là tình trạng da ngứa, phát ban và mẩn đỏ. Bệnh vẩy nến dễ khiến móng dày lên và trắng bệch hoặc xuất hiện chấm trắng. Bệnh chàm làm móng có các nốt sần, đổi màu và dày. Bác sĩ da liễu có thể giúp bạn tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả. Nấm Nấm có thể làm móng tay dày lên và có màu trắng. Tình trạng này cũng thường bị nhầm lẫn với bệnh vẩy nến. Để chẩn đoán đúng, bác sĩ có thể cắt hoặc cạo móng tay của bệnh nhân và gửi đến phòng thí nghiệm để xác định xem có phải loại nấm gây nhiễm trùng hay không. Covid-19 Một trong những triệu chứng của Covid-19 liên quan đến ngón chân và móng chân với tên gọi “Ngón chân Covid”. Biểu hiện này thường dẫn đến ngón chân sưng đỏ nhưng đôi khi bệnh nhân cũng thấy móng tay nhợt nhạt, hơi trắng. Thiếu hụt vitamin / khoáng chất Bà của bạn có thể đã nói rằng những đốm trắng trên móng tay do bạn thiếu canxi và bạn cần phải uống thêm sữa. Một số bác sĩ chung quan điểm, thiếu hụt vitamin và khoáng chất có thể là nguyên nhân, trong khi những người khác nói rằng điều đó không đúng. Tiến sĩ Kroll cho biết, thiếu vitamin D, canxi và kẽm có khả năng là vấn đề. Khi khám cho bệnh nhân có đốm trắng, đôi khi ông yêu cầu xét nghiệm máu và lắng nghe kỹ tiền sử của bệnh nhân, đặc biệt là chế độ ăn uống. Các bệnh nghiêm trọng hơn Các đốm trắng còn là dấu hiệu của bệnh tự miễn dịch, bệnh tim hoặc suy thận. Nhưng nếu bạn chỉ bị đốm trắng và không có các triệu chứng khác, Tiến sĩ Kroll cho rằng bạn không nên lo lắng, chỉ cần tự theo dõi. Nhưng bạn nên đi khám ngay nếu xuất hiện các bất thường khác như khó thở, đau ngực, đánh trống ngực và sưng mắt cá chân. Tác dụng phụ của thuốc Các đốm trắng trên móng tay có nguy cơ là một trong những tác dụng phụ ít được biết đến của thuốc điều trị nhiễm trùng da, giảm đau khớp, tiểu đường, viêm loét đại tràng, viêm khớp dạng thấp, hóa trị.