Dấu hiệu nhận biết u não lành tính

Khối u não lành tính (không phải ung thư) là một khối tế bào phát triển tương đối chậm trong não. Các khối u não không phải ung thư có xu hướng nằm yên một chỗ và không di căn. Nó thường sẽ không tái phát nếu tất cả khối u có thể được loại bỏ một cách an toàn trong khi phẫu thuật.

Nếu khối u không thể được loại bỏ hoàn toàn, có nguy cơ nó có thể phát triển trở lại. Trong trường hợp này, nó sẽ được theo dõi chặt chẽ bằng cách quét hoặc điều trị bằng xạ trị.

Ảnh minh họa: A.L.

Các loại u não lành tính

Theo NHS, có nhiều loại khối u não không phải ung thư khác nhau, có liên quan đến loại tế bào não bị ảnh hưởng.

Những ví dụ về u não lành tính bao gồm:

- U thần kinh đệm - khối u của mô thần kinh đệm, giữ và hỗ trợ các tế bào và sợi thần kinh.

- U màng não - khối u của màng bao bọc não.

- U dây thần kinh âm thanh - khối u của dây thần kinh âm thanh (còn được gọi là u tế bào tiền đình).