Dấu hiệu nghiệm game dễ trở thành bệnh tâm thần

Trò chơi điện tử trực tuyến (game online) là loại hình giải trí trong thế giới ảo, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của người chơi nếu không biết cách kiểm soát, sắp xếp thời gian chơi game hợp lý, có thể gây ra những hậu quả khôn lường đối với người chơi, như: bỏ học, hoang tưởng, rối loạn tâm lý, thậm chí vướng vào vòng lao lý…

Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Chung (Khoa Động kinh, nghiện chất, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng - Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk), nghiện game là dạng bệnh chưa có trong bảng mã bệnh nhưng đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) liệt vào một dạng bệnh tâm thần.

Dấu hiệu của người nghiện game là hành vi liên tục chơi game hoặc tái phát chơi game (chơi online hoặc offline).

Người được xác định nghiện game hay mắc rối loạn chơi game khi có các dấu hiệu: khó điều khiển được bản thân khỏi game, coi trọng việc chơi game hơn tất cả những việc khác trong cuộc sống, mọi chế độ sinh hoạt bị đảo lộn, quên ăn, quên ngủ, quên cả chuyện học, đầu óc luôn ám ảnh những nhân vật trong game.