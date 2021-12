Dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung chị em thường bỏ qua

Your browser does not support the audio element.

Việt Nam có khoảng gần 4.200 ca mắc mới và có hơn 2.400 ca tử vong vì căn bệnh này mỗi năm. Những con số trên như hồi chuông cảnh báo để chị em phụ nữ quan tâm hơn đến sức khỏe của mình.

Bác sĩ Bệnh viện K khuyến cáo sàng lọc, phát hiện sớm ung thư là phương pháp tốt nhất giúp phát hiện những bất thường, dấu hiệu tiền ung thư, hoặc ung thư giai đoạn sớm, trước khi bệnh gây ra các triệu chứng và cơ hội điều trị thành công cao. Chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ và làm xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung theo chỉ định của bác sĩ, cùng với tiêm phòng vaccine cho trẻ em gái. Đây là cách phòng tránh và phát hiện sớm nhất bệnh ung thư cổ tử cung.

Và đặc biệt chị em không nên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo căn bệnh này.

Chảy máu bất thường