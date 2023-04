Dấu hiệu cảnh báo nguy cơ vô sinh

Chia sẻ về nguyên nhân gây vô sinh ở nam, chuyên gia cho biết, lý do có thể do vấn đề trong quá trình xuất tinh, như: Xuất tinh sớm, xuất tinh ngược, các bệnh lý như xơ nang, tinh hoàn không di chuyển xuống bìu hoặc bị xoắn thừng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo, hiếm muộn và vô sinh là căn bệnh nguy hiểm thứ ba trong thế kỷ XXI, sau ung thư và các bệnh tim mạch. Điều đáng lo ngại là tỷ lệ hiếm muộn, vô sinh có xu hướng ngày càng tăng do ô nhiễm môi trường, chất độc hại trong thức ăn, lối sống không lành mạnh. Thời gian qua, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn được ghi nhận tăng và ngày càng trẻ hóa.

Một nguyên nhân khác là do mắc các bệnh nam khoa. Viêm tuyến tiền liệt, viêm bao quy đầu, viêm tinh hoàn… là các bệnh lý dễ dẫn tới tình trạng vô sinh ở nam giới. Hoặc, nam giới có sự bất thường trong chức năng sản xuất tinh trùng.

Một số nguyên nhân khác bao gồm: Lạm dụng rượu bia; Hút thuốc lá; Thường xuyên mặc quần áo bó sát; Quan hệ tình dục không an toàn; Tiếp xúc nhiều với các hóa chất và chất độc như thuốc trừ sâu, bức xạ, cần sa…, steroid; Tổn thương do ung thư và quá trình chữa trị; Căng thẳng, stress.

Tuy nhiên, một số trường hợp vô sinh nam không thể xác định nguyên nhân, có thể là do di truyền.

Trong khi đó, vô sinh nữ thường bắt nguồn từ nguyên nhân như bất thường phóng noãn. Khi đó, vòng kinh không phóng noãn do ảnh hưởng từ trục dưới đồi - tuyến yên - buồng trứng.

Ngoài ra, nguyên nhân khác là do những bệnh lý có khả năng gây tổn thương vòi tử cung như viêm nhiễm đường sinh dục, bệnh lây qua đường tình dục, tiền sử phẫu thuật vùng chậu và vòi tử cung, lạc nội mạc tử cung tại vòi tử cung, bất thường bẩm sinh ở vòi tử cung hoặc do triệt sản.

Hoặc, bệnh nhân có chất nhầy tử cung kém, có kháng thể kháng tinh trùng, tổn thương tại cổ tử cung do can thiệp thủ thuật (đốt điện, khoét chóp…), cổ tử cung ngắn. Nguyên nhân do lạc nội mạc tử cung cũng có thể dẫn tới vô sinh. Ngoài ra, khoảng 10% trường hợp vô sinh ở nữ không tìm được nguyên nhân.

Dấu hiệu cảnh báo