Dấu hiệu cảnh báo 10 bệnh ung thư phổ biến: Có bất thường cần đi khám ngay

Theo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, điều quan trọng mà bạn cần biết là các dấu hiệu của bệnh ung thư cũng có thể được phát hiện sớm.

Dưới đây là một số triệu chứng có thể là về bệnh ung thư, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của một căn bệnh khác. Tuy nhiên, khi có bất kỳ triệu chứng nào chúng ta cũng cần đi khám ngay để tránh bỏ lỡ cơ hội phát hiện bệnh sớm:

- Ung thư bàng quang và ung thư thận: Bạn có thể thấy máu trong nước tiểu, bị đau rát hoặc đi tiểu quá nhiều. Các tình trạng khác có thể xảy ra do các triệu chứng này đưa đến bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu và viêm bàng quang kẽ.

- Ung thư vú: Khối u dày, ngứa, tấy đỏ hoặc đau nhức ở vùng núm vú mà không do thai nghén, cho con bú hoặc do kinh nguyệt. Tuy nhiên, không phải tất cả khối u đều là ung thư.