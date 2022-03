Dấu hiệu bị lừa đảo khi bỗng dưng nhận tin nhắn truy nã

Theo Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, khi truy nã bị can bỏ trốn, Quyết định truy nã được thông báo theo quy định tại Điều 6, Thông tư liên tịch 13/2012 hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự về truy nã do Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành.

Cụ thể, quyết định truy nã phải được gửi đến Công an xã, phường, thị trấn, Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú, tạm trú, nơi ở và quê quán của người bị truy nã; Công an cấp tỉnh nơi người bị truy nã có khả năng lẩn trốn hoặc gửi đến tất cả công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ (nơi đăng ký hồ sơ nghiệp vụ); Viện KSND có yêu cầu ra quyết định truy nã; Viện KSND cùng cấp với cơ quan điều tra ra quyết định truy nã; Viện KSND cấp tỉnh nơi có trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự ra quyết định truy nã; Tòa án nhân dân có yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.