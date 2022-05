Dấu hiệu bệnh suy tủy xương ở trẻ, ba mẹ tưởng bị dị ứng

Ca phẫu thuật của bé V.A được thực hiện thành công. Ảnh: BVCC.

May mắn, bé P có chị gái phù hợp HLA. Ngày 28/10/2020, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành ca phẫu thuật ghép tủy cho bệnh nhi.

Sau 2 tháng phẫu thuật và điều trị sau ghép tủy, tủy mới bé P phát triển trong cơ thể bé đạt đến 73% và được xuất viện khi các xét nghiệm có kết quả bình thường.



Dấu hiệu trẻ mắc bệnh suy tủy xương cha mẹ cần biết

Theo bác sĩ Hương, suy tủy xương là tình trạng giảm sinh các tế bào máu ở tủy xương dẫn đến tình trạng thiếu máu, chảy máu do xuất huyết và sốt do nhiễm trùng. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh hoặc mắc phải. Nếu không được điều trị kịp thời trẻ có thể tử vong do thiếu máu nặng, xuất huyết não hoặc nhiễm vi khuẩn, virus nặng.



Bệnh suy tuỷ xương còn do một số thuốc thông dụng như thuốc giảm đau, kháng viêm, hạ áp, chống loạn nhịp, kháng giáp, kháng sinh đặc biệt là chloramphenicol...