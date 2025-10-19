Đấu giá Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng để thi hành án đối với Phạm Công Danh

Ngày 19/10, THADS TP Đà Nẵng đã có thông tin báo chí liên quan đến việc xử lý quyền sử dụng đất Khu phức hợp Thương mại và dịch vụ cao tầng Sân vận động Chi Lăng.

Theo đó, THADS TP Đà Nẵng cho biết, đang tổ chức thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn I) theo Bản án hình sự sơ thẩm số 332 ngày 9/9/2016 của TAND TP Hồ Chí Minh, Bản án hình sự phúc thẩm số 30 ngày 24/01/2017 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và các quyết định thi hành án liên quan.

Trong đó, có nội dung: Buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Xây dựng Việt Nam nay là Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Chuyển đổi số, tổng cộng số tiền nợ gốc là hơn 4.132 tỷ đồng, lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.