Đấu giá 3 khu 'đất vàng' bên bờ biển Nha Trang để phát triển kinh tế đêm

Ngày 28/10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang cho biết, đơn vị này đã có thông báo thu hồi vì hết thời hạn thuê và không được Nhà nước gia hạn đối với hơn 2.369m2 đất do Công ty TNHH liên doanh Câu lạc bộ Bơi thuyền Nha Trang (Sailing Club) đang sử dụng tại phía đông đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Khánh Hòa thu hồi đất cho thuê làm khu nhà hàng, quầy bar Sailing Club Nha Trang.

Phường Nha Trang cũng yêu cầu chủ đầu tư xử lý tài sản gắn liền với đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định trong suốt quá trình để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Theo quy định, nhà đầu tư có 24 tháng kể từ ngày hết hạn thuê đất để tháo dỡ, di chuyển tài sản trên đất.