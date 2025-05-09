Đầu bếp Mỹ nổi tiếng ngỡ ngàng với 'gà tắm thác dầu, cơm đảo tự động' ở TPHCM

Nick DiGiovanni là đầu bếp trẻ người Mỹ nổi tiếng toàn cầu. Anh sở hữu kênh YouTube với hơn 28,5 triệu lượt đăng ký và hơn 13 tỷ lượt xem.

Tuần qua, Nick đăng tải video ngắn về món cơm gà xối mỡ anh thưởng thức tại Việt Nam. Những miếng gà như được “tắm” trong thác dầu nóng, trong khi cơm được đảo bằng máy tự động. Đoạn video dài 25 giây đạt 17 triệu lượt xem sau 6 ngày.

Rất nhiều người xem cũng tỏ ra bất ngờ về món ăn và cách chế biến này. Họ không thể tưởng tượng nổi, miếng gà đã chín ra sao.

Trước đó, Nick từng giới thiệu chi tiết về món ăn này trong video dài 25 phút có tiêu đề “Tôi đã thử món ăn đường phố ngon nhất thế giới”.

Video đăng hồi tháng 6, thu hút gần 24 triệu lượt xem. Trong video, có tới 2 món ăn Nick thưởng thức ở TPHCM gồm cơm gà xối mỡ (gà “thác dầu”) và xôi chiên phồng.