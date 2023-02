Đầu bếp Australia gốc Việt Luke Nguyễn và hành trình quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới

Năm 2011, ông được vinh danh trên bảng vàng ẩm thực của tờ Sydney Morning Herald nhờ những chương trình nấu ăn và du lịch ẩm thực của ông.

Luke Nguyễn không chỉ là đầu bếp mà còn là một nghệ sĩ, một nhà văn và một người kể chuyện, người luôn cách để tự làm mới mình và mang lại bất ngờ mỗi khi xuất hiện.

Luke Nguyễn còn là tác giả của nhiều sách dạy nấu ăn bán chạy và giành được nhiều giải thưởng. Cuốn sách đầu tay của ông là Secrets of the Red Lantern: Stories and Vietnamese Recipes from the Heart được xuất bản năm 2007, tiếp sau là The Songs of Sapa: Stories and Recipes from Vietnam, Indochine: Baguettes and Banh Mi - Finding France in Vietnam, Luke Nguyen’s Greater Mekong: A Culinary Journey from China to Vietnam, The Food of Vietnam; Luke Nguyen’s France, From China to Vietnam, và gần đây nhất là cuốn Street Food Asia được xuất bản năm 2016.

Đối với Luke Nguyễn, nấu ăn chưa bao giờ là sự nghiệp mà giống như một cuộc hành trình tìm kiếm tất cả những vẻ đẹp trong cuộc sống, trong các công thức nấu ăn, trong tất cả các thành phần, tất cả các cách chế biến và tất cả các loại thực phẩm.

Đây cũng chính là câu trả lời cho tình yêu với du lịch khi được phỏng vấn của Luke Nguyễn. "Du lịch cũng là niềm đam mê của tôi. Tôi không biết cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nếu tôi không đi du lịch".

Việt Nam – tình yêu, nguồn cảm hứng