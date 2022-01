Dấu ấn Việt Nam trong vai trò quan trọng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Your browser does not support the audio element.

Quá trình vận động và trúng cử

Theo đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, quá trình chuẩn bị cho việc đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (UVKTT HĐBA) Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 được tiến hành bài bản, công phu và bắt đầu ngay từ khi nước ta đảm nhiệm thành công nhiệm kỳ đầu tiên tại HĐBA năm 2008-2009.

Việt Nam luôn nỗ lực thể hiện là một thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng gánh vách trách nhiệm quốc tế (Ảnh: TTXVN).

Tháng 5/2018, nhóm các nước châu Á - Thái Bình Dương tại Liên Hợp Quốc đã nhất trí đề cử Việt Nam vào vị trí UVKTT HĐBA nhiệm kỳ 2020-2021. Việc thông qua đề cử của Nhóm khu vực 13 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử là chưa từng có tiền lệ, thể hiện sự tin tưởng và coi trọng của các nước trong khu vực đối với Việt Nam.

Ngày 7/6/2019, trong khuôn khổ Khóa 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu làm UVKTT HĐBA nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục là 192/193 phiếu. Đây là lần thứ hai Việt Nam vinh dự đảm nhận trọng trách quan trọng này, là dấu ấn quan trọng và bước đi cụ thể nhằm tiếp tục triển khai chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên Hợp Quốc của Đảng và Nhà nước Việt Nam.