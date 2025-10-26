‏Dấu ấn văn hóa Lào tại đêm nhạc hội 'FPS 2025 - Sen's Resonance'

‏Bạn Nguyễn Minh Anh - lớp Chính trị phát triển K45 chia sẻ: “Em thật sự rất ấn tượng với điệu múa Lào. Các bạn sinh viên Lào đã trình diễn rất chuyên nghiệp, thể hiện được nét đẹp văn hóa truyền thống và tình cảm gắn bó giữa hai nước. Điều này khiến đêm nhạc hội trở nên vô cùng ý nghĩa”.‏

‏Bên cạnh tiết mục múa Lào, chương trình còn mang đến những ca khúc đa sắc màu như “Hò vươn mình”, “Đậm đà”, “Dẫu có lỗi lầm”,... Các tiết mục đã đưa khán giả đi từ những giai điệu nhẹ nhàng, lắng đọng đến những bản nhạc sôi động. Ngoài ra, các màn vũ đạo được dàn dựng đầy công phu, cuốn hút tạo nên một không gian âm nhạc tràn đầy năng lượng và cảm xúc cho khán giả.‏

Sân khấu trở nên rực rỡ với tiết mục nhảy “Soft” đầy cuốn hút. Ảnh: FPS 2025 - Sen’s Resonance.

‏Với phần trình diễn tinh tế và ý nghĩa, múa Lào không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và Lào. Tiết mục đã góp phần làm nên thành công rực rỡ của “FPS 2025 - Sen’s Resonance”, để lại trong lòng khán giả những cảm xúc lắng đọng và nhiều dấu ấn đáng nhớ.‏

‏Thảo Linh - BTC FPS 2025 (tổng hợp)‏