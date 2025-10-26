‏Dấu ấn văn hóa Lào tại đêm nhạc hội 'FPS 2025 - Sen's Resonance'

26/10/2025 13:53

‏Tối ngày 24/10, đêm nhạc hội "FPS 2025 - Sen's Resonance" đã diễn ra thành công rực rỡ. Điểm nhấn của chương trình là tiết mục múa Lào đầy độc đáo, để lại những dấu ấn.

‏FPS là chuỗi sự kiện chào tân thường niên của Khoa Chính trị học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong mỗi mùa tổ chức, chương trình luôn mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm dấu ấn văn hóa đa dạng. Đáng chú ý là tiết mục múa Lào, một điệu múa dân gian nổi tiếng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Lào.

anh-1.jpg
Những phần trình diễn nghệ thuật đầy ấn tượng trên sân khấu. Ảnh: FPS 2025 - Sen’s Resonance.

‏Tại phần lễ, tiết mục múa Lào xuất hiện như một điểm sáng trong chương I của đêm nhạc. Màn trình diễn không chỉ mang lại sự thích thú cho khán giả mà còn gửi gắm ý nghĩa về sự giao lưu, kết nối văn hóa giữa các nước láng giềng.‏

‏Từng những động tác mềm mại, duyên dáng theo nhịp điệu nhẹ nhàng trong tiết mục múa đã nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt từ khán giả. Màn trình diễn đầy ấn tượng này đã giúp các sinh viên trường Báo hiểu hơn về nét văn hóa truyền thống, tình hữu nghị thắm thiết giữa Việt Nam và Lào.‏

anh-2.jpg
Các bạn sinh viên Lào thuộc Khoa Chính trị học với những điệu múa duyên dáng. Ảnh: FPS 2025 - Sen’s Resonance.
anh-3.jpg
Bộ trang phục truyền thống độc đáo, rực rỡ sắc màu của người Lào. Ảnh: FPS 2025 - Sen’s Resonance.

‏Bạn Nguyễn Minh Anh - lớp Chính trị phát triển K45 chia sẻ: “Em thật sự rất ấn tượng với điệu múa Lào. Các bạn sinh viên Lào đã trình diễn rất chuyên nghiệp, thể hiện được nét đẹp văn hóa truyền thống và tình cảm gắn bó giữa hai nước. Điều này khiến đêm nhạc hội trở nên vô cùng ý nghĩa”.

‏Bên cạnh tiết mục múa Lào, chương trình còn mang đến những ca khúc đa sắc màu như “Hò vươn mình”, “Đậm đà”, “Dẫu có lỗi lầm”,... Các tiết mục đã đưa khán giả đi từ những giai điệu nhẹ nhàng, lắng đọng đến những bản nhạc sôi động. Ngoài ra, các màn vũ đạo được dàn dựng đầy công phu, cuốn hút tạo nên một không gian âm nhạc tràn đầy năng lượng và cảm xúc cho khán giả.‏

anh-4.jpg
Sân khấu trở nên rực rỡ với tiết mục nhảy “Soft” đầy cuốn hút. Ảnh: FPS 2025 - Sen’s Resonance.

‏Với phần trình diễn tinh tế và ý nghĩa, múa Lào không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết và giao lưu văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và Lào. Tiết mục đã góp phần làm nên thành công rực rỡ của “FPS 2025 - Sen’s Resonance”, để lại trong lòng khán giả những cảm xúc lắng đọng và nhiều dấu ấn đáng nhớ.‏

‏Thảo Linh - BTC FPS 2025 (tổng hợp)‏

