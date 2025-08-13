Dấu ấn quyết sách lịch sử: 'Không để ai bị bỏ lại phía sau!'

13/08/2025 11:05

Là chương trình mục tiêu quốc gia có quy mô rất lớn đầu tiên dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và MN, Chương trình 1719 đã trở thành quyết sách quan trọng, tác động lên mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hoá... của đồng bào DTTS Việt Nam.