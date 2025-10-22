Dấu ấn quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bulgaria

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Bulgaria, từ ngày 22 đến 24/10. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2025 Việt Nam và Bulgaria kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria, nhất là trong các lĩnh vực mà một bên có lợi thế và bên kia có nhu cầu. Chuyến thăm sẽ ghi dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam và Bulgaria tiếp tục đồng hành, cùng phát triển, lớn mạnh trong kỷ nguyên mới.

Nối DÀI NHỮNG NHỊ﻿P CẦU HỮU NGHỊ﻿

Bulgaria là một trong những nước đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, luôn đồng hành ủng hộ Việt Nam trong quá trình thống nhất và phát triển đất nước của Việt Nam. Ngày 8/2/1950, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 8/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị chính thức Bulgaria, đặt nền móng và dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 8/1957 đã đặt dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm thiếu niên Bulgaria tại Cung Thiếu niên ở thủ đô Sofia, ngày 16/8/1957. (Ảnh: TTXVN)

Trong những năm tháng khó khăn, gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước của Việt Nam, Bulgaria luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu cả về vật chất và tinh thần. Bulgaria đã giúp Việt Nam đào tạo hàng nghìn cán bộ khoa học, chuyên gia và nhiều công nhân lành nghề trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, kiến trúc, công nghệ thông tin, sinh hóa, nông nghiệp, chế tạo máy và y dược... Nhiều người trong số đó đã trở thành những cán bộ lãnh đạo cấp cao hay những nhà khoa học, chuyên gia, kỹ sư hàng đầu của Việt Nam. Đây là tài sản vô giá, là những nhân tố tích cực góp phần gắn kết quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bulgaria.

Nhà trẻ Georgi Dimitrov (nay là Trường mầm non chất lượng cao Việt-Bun) do Trung ương Hội Phụ nữ Bulgaria tặng Thủ đô Hà Nội, được xây dựng xong tháng 12/1981. (Ảnh: TTXVN)

Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria tiếp tục là cầu nối rất quan trọng, góp phần thúc đẩy ngoại giao nhân dân giữa hai nước. Hiện có khoảng 1.200 người Việt Nam sinh sống tại Bulgaria, phần lớn đều có cuộc sống ổn định, chủ yếu kinh doanh hàng may mặc, thủ công-mỹ nghệ hoặc nông phẩm. Đặc biệt, thế hệ thứ hai của cộng đồng có nhiều bạn trẻ thành công trong các lĩnh vực khác nhau, góp phần nâng cao hình ảnh của người Việt Nam tại Bulgaria.