Dấu ấn mới từ Vinhomes Green Paradise

Nhiều khách mời chia sẻ rằng họ cảm nhận được “năng lượng xanh” của dự án – không chỉ là nơi để sống, mà còn là không gian truyền cảm hứng và nuôi dưỡng giá trị sống đích thực.

Trường Phát – Người bạn đồng hành trên hành trình kiến tạo tương lai xanh

Là một trong những đại lý chiến lược đồng hành cùng Vinhomes, Trường Phát tự hào góp phần lan tỏa triết lý sống xanh và giá trị ESG++ đến đông đảo khách hàng. Với uy tín và kinh nghiệm trên thị trường, Trường Phát không chỉ là cầu nối đưa sản phẩm chất lượng đến tay người mua mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình chạm đến phong cách sống đẳng cấp, nhân văn và bền vững.

Đại diện Trường Phát chia sẻ:﻿﻿ “Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của quý khách hàng và đối tác – những người đã không chỉ tham dự sự kiện, mà còn cùng khởi động hành trình sống xanh, sống có trách nhiệm và sống với niềm tự hào về di sản đô thị Việt Nam”.

Sự kiện cũng trở nên sôi động hơn với chương trình bốc thăm may mắn, nơi khách mời có cơ hội nhận các phần quà thiết thực như máy rửa bát đa năng, robot hút bụi và thẻ xanh SM trị giá 1 triệu đồng, mang lại niềm vui trọn vẹn cho một buổi sáng ý nghĩa.