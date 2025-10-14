Dấu ấn mới từ Vinhomes Green Paradise

Với thông điệp “Sống xanh – Sống có trách nhiệm – Sống cùng di sản”, chương trình thu hút sự tham dự của hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư và đối tác chiến lược. Trường Phát vinh dự là một trong các đại lý đồng hành cùng quý khách hàng tại sự kiện, cùng chung tay kiến tạo hành trình tỉnh thức đầy cảm hứng về phong cách sống bền vững.
Tỉnh thức di sản – Khi triết lý ESG++ chạm đến cảm xúc
Chủ đề “Thiên nhiên tái sinh – Tỉnh thức di sản” là lời khẳng định mạnh mẽ cho tầm nhìn phát triển bền vững mà Vinhomes Green Paradise hướng tới. Không chỉ dừng ở khái niệm “đô thị xanh”, triết lý ESG++ (Environment – Social – Governance) được mở rộng và thăng hoa – trở thành triết học sống hiện đại, nơi con người hòa hợp cùng thiên nhiên và cộng đồng.
- E – Environment (Môi trường): Kiến tạo hệ sinh thái tái sinh, cân bằng tự nhiên.
- S – Social (Xã hội): Bồi đắp giá trị nhân văn, gắn kết cộng đồng văn minh.
- G – Governance (Quản trị): Vận hành thông minh, hiệu quả, bền vững.
Tất cả hòa quyện để tạo nên “bức tranh di sản sống”, nơi cư dân không chỉ an cư mà còn được truyền cảm hứng để sống tốt hơn, xanh hơn mỗi ngày.
Âm nhạc, cảm xúc và hành trình tỉnh thức
Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn đầy cảm xúc của ca sĩ Hiền Nguyễn, mang đến không gian nghệ thuật sang trọng và sâu lắng. Giai điệu nhẹ nhàng, tinh tế như lời mời gọi mỗi người “tỉnh thức” giữa nhịp sống hiện đại – để lắng nghe, để trân trọng, và để sống hòa hợp hơn với thiên nhiên.
Ngay sau đó, phần trình chiếu TVC giới thiệu dự án và phát biểu khai mạc đã đưa khách mời đi qua hành trình khám phá Vinhomes Green Paradise – đại đô thị hội tụ tinh hoa kiến trúc, công nghệ và sinh thái, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của đô thị Việt vươn tầm thế giới.
Nhiều khách mời chia sẻ rằng họ cảm nhận được “năng lượng xanh” của dự án – không chỉ là nơi để sống, mà còn là không gian truyền cảm hứng và nuôi dưỡng giá trị sống đích thực.
Trường Phát – Người bạn đồng hành trên hành trình kiến tạo tương lai xanh
Là một trong những đại lý chiến lược đồng hành cùng Vinhomes, Trường Phát tự hào góp phần lan tỏa triết lý sống xanh và giá trị ESG++ đến đông đảo khách hàng. Với uy tín và kinh nghiệm trên thị trường, Trường Phát không chỉ là cầu nối đưa sản phẩm chất lượng đến tay người mua mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình chạm đến phong cách sống đẳng cấp, nhân văn và bền vững.
Đại diện Trường Phát chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của quý khách hàng và đối tác – những người đã không chỉ tham dự sự kiện, mà còn cùng khởi động hành trình sống xanh, sống có trách nhiệm và sống với niềm tự hào về di sản đô thị Việt Nam”.
Sự kiện cũng trở nên sôi động hơn với chương trình bốc thăm may mắn, nơi khách mời có cơ hội nhận các phần quà thiết thực như máy rửa bát đa năng, robot hút bụi và thẻ xanh SM trị giá 1 triệu đồng, mang lại niềm vui trọn vẹn cho một buổi sáng ý nghĩa.
Khép lại một chương, mở ra hành trình mới
Khi những giai điệu cuối cùng vang lên, không khí tại JW Marriott vẫn đọng lại niềm xúc động và tự hào. “Thiên nhiên tái sinh – Tỉnh thức di sản” không chỉ là một sự kiện, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình kiến tạo chuẩn sống tương lai – nơi mỗi con người cùng góp phần làm nên di sản xanh cho đất nước.
Với quy mô đẳng cấp, tầm nhìn chiến lược và triết lý phát triển ESG++ bền vững, Vinhomes Green Paradise đang định hình chuẩn mực mới cho đô thị toàn cầu – nơi con người, thiên nhiên và công nghệ cùng hòa quyện, tạo nên một di sản sống trường tồn.
Và trên hành trình ấy, Trường Phát tự hào được đồng hành cùng quý khách hàng, tiếp tục viết nên những chương mới của “kỳ quan xanh” mang tên Vinhomes Green Paradise – biểu tượng tự hào của đô thị Việt vươn tầm thế giới.
Trường Phát – Nơi hội tụ tinh hoa.
