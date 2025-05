Dấu ấn 20 năm của YouTube

Me at the zoo là video đầu tiên được tải lên YouTube cách đây 20 năm. Sự ra đời của YouTube bắt đầu từ ý tưởng của 3 cựu nhân viên PayPal là Jawed Karim, Chad Hurley và Steve Chen.

Bộ ba nhà sáng lập YouTube: Jawed Karim, Chad Hurley và Steve Chen. Ảnh: ZUMA Ban đầu, Karim (người Đức) đã nảy ra ý tưởng lập trình một trang web để mọi người chia sẻ video gia đình, sau khi anh thất bại trong việc tìm kiếm cảnh quay về hai sự kiện khác nhau năm 2004. Tháng 2-2004, sau sự cố lúc ca sĩ Janet Jackson gặp vấn đề về trang phục trong một chương trình giữa giờ của trận bóng bầu dục với Justin Timberlake, nhu cầu về các đoạn video clip tăng đột biến. Đến tháng 12-2004, khi trận sóng thần tàn khốc xảy ra ở Ấn Độ Dương, mọi người tuyệt vọng trong việc tìm kiếm và chia sẻ cảnh quay video về thảm họa. Trong bài phát biểu khai giảng tại Đại học Illinois năm 2007, Karim, giải thích: “Chúng tôi thậm chí còn không biết cách mô tả sản phẩm mới của mình. Để tạo sự quan tâm, chúng tôi chỉ nói rằng đó là một loại trang web hẹn hò mới”. Dần dần, nhóm đã cải tiến trang web giúp định hình cho sân chơi mới này. Chỉ trong vòng một năm kể từ khi ra mắt, người dùng trên toàn thế giới đã bị thu hút bởi giao diện thân thiện của YouTube và tính mới lạ của việc cho phép ai cũng có thể trở thành người sáng tạo nội dung chỉ bằng một tài khoản và một chiếc máy ảnh. Bên cạnh đó, tiện ích tương tác, bình luận hoặc đăng ký khi nội dung được phát đã tạo ra trải nghiệm toàn diện, hấp dẫn. Đến tháng 11-2006, Google đã nhận ra tiềm năng của YouTube và mua lại với giá 1,65 tỷ USD bằng cổ phiếu. Hiện nay, hơn 500 giờ nội dung được tải lên dịch vụ này mỗi phút. Điệu nhảy Gangnam style của ca sĩ Hàn Quốc Psy năm 2012 trở thành video đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem đã chứng minh khả năng vượt qua các rào cản văn hóa và ngôn ngữ của nền tảng này. Hiện Baby shark dance là video được xem nhiều nhất trên YouTube, với hơn 15 tỷ lượt xem. YouTube còn có công phát hiện ra hiện tượng nhạc pop Justin Bieber. Năm 2007, bà Pattie Mallette đã tải lên các video về cậu con trai nhỏ của mình hát lại các bài hát, thu hút sự chú ý của người quản lý tài năng Scooter Braun. Cách thức này đã giúp Justin Bieber trở thành thần tượng nhạc pop. Sự nổi tiếng của Bieber cũng phản ánh vai trò của YouTube trong việc cân bằng sân chơi trong ngành giải trí, nơi bất kỳ ai có máy ảnh, điện thoại đều có khả năng trở thành người nổi tiếng tiếp theo. Ngoài văn hóa, nền tảng này được biết đến nhiều nhất vì là nguồn cung cấp các mẹo vặt hữu ích, từ cách chụp ảnh mặt trăng bằng iPhone đến làm vệ sinh bằng Coca-Cola. Các kênh như TED-Ed, Khan Academy và CrashCourse cũng đã biến nền tảng này thành một lớp học ảo mà bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu cũng có thể truy cập. Theo bản nghiên cứu “Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội năm 2021” của Trung tâm nghiên cứu Pew, trong đại dịch Covid-19, YouTube là nền tảng phát triển mạnh mẽ nhất trong số các nền tảng truyền thông xã hội khi mọi người tìm kiếm những cách sử dụng thời gian rảnh rỗi hiệu quả. Tuy nhiên, nền tảng này cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích về cách xử lý nội dung có bản quyền, việc quảng bá các thuyết âm mưu và sự hiện diện của nội dung không phù hợp. Nhiều biện pháp khác nhau đã được thực hiện để giải quyết những lo ngại này, trong đó có các chính sách nội dung chặt chẽ hơn và các thuật toán được cải thiện để lọc ra nội dung có hại. KHÁNH MINH