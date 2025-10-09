Đặt vé máy bay – Tặng ngay phụ kiện công nghệ cao cấp promax

Promax kết hợp cùng Sanvemaybay.vn – website đặt vé máy bay uy tín hàng đầu Việt Nam – ra mắt chương trình ưu đãi đặc biệt:

“ Đặt vé máy bay – Nhận ngay phụ kiện công nghệ cao cấp.”

Chi tiết ưu đãi:

Chỉ cần đặt vé máy bay khứ hồi tại Sanvemaybay.vn, bạn sẽ được nhận ngay quà tặng phụ kiện công nghệ chính hãng, chất lượng vượt trội đến từ những thương hiệu đình đám như Baseus, USAMS, Vention, Hifuture, Rockspace, Anker, QCY…

Tất cả đều được phân phối trực tiếp bởi Promax – cam kết chính hãng, bảo hành uy tín.

Số Lượng Vé Khứ Hồi

Quà Tặng

Giá Trị Quà

1 vé

Cáp sạc diện thoại cao cấp

100.000 VNĐ

2 vé

Cốc sạc điện thoại

219.000 VNĐ

3 vé

Pin sạc dự phòng

399.000 VNĐ

4 vé

Tai nghe Bluetooth

499.000 VNĐ

8 vé

Combo du lịch: Túi phụ kiện + Cáp sạc + Pin sạc dự phòng + Tai nghe

1.000.000 VNĐ

