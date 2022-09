Đặt vali vào phòng tắm ngay khi nhận phòng khách sạn: Nhiều người không biết làm mất lợi ích lớn

Theo Mental Floss (Anh), sau khi phải đem hành lý từ sân bay vào đến khách sạn, từ hành lang khách sạn lên phòng, khách hàng thường đã thấm mệt và muốn thả nó xuống giường ngay. Tuy nhiên, thay vì đặt hành lý lên giường, khách nên làm một việc quan trọng khác. Đó chính là để vali vào phòng tắm của khách sạn.

Theo các nhà khoa học, việc này sẽ giúp tránh sự xâm nhập của côn trùng.

Báo cáo của Apartment Therapy cho rằng việc đặt hành lý vào trong phòng tắm hoặc bồn tắm sẽ giúp du khách tránh khỏi sự tấn công của rệp giường. Những con rệp thường ẩn mình ở những nơi ấm cúng nhất của căn phòng như nệm, ghế sofa, thảm hoặc những đồ vật có bọc vải khác.

Nếu chẳng may phòng khách sạn có côn trùng, rệp giường, chúng có thể xâm nhập vào hành lý của bạn. Phòng tắm thường không có rệp (do được dọn dẹp thường xuyên). Do đó, đặt vali vào phòng tắm ngay sau khi bước vào phòng khách sạn là điều nên làm.

Bạn có thể bọc vali vào túi nilon để tránh vali bị ướt vừa không để bụi bẩn rơi ra sàn nhà.