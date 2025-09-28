Dắt trâu đi tránh bão số 10, nam sinh bị nước cuốn mất tích

Chiều 28/9, UBND xã Kim Phú, Quảng Trị cho biết, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm một học sinh cấp 3 bị nước cuốn trôi mất tích.

Chính quyền địa phương huy động các lực lượng chức năng, phương tiện tổ chức tìm kiếm. Ảnh: CTV

Theo đó, khoảng 11h15 trưa cùng ngày, em Trương Thanh Đ. (SN 2009), đang là học sinh THPT trú tại thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú (xã Tân Hóa cũ) cùng mẹ dắt trâu đến vùng an toàn để tránh bão.