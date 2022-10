Đặt tiểu sành trước trụ sở UBND phường phản đối dự án xâm phạm mồ mả

"Chúng tôi đã thông báo đến lần thứ 3 qua các phương tiện thông tin đại chúng, nếu ai là thân nhân có phần mộ an táng trong khu vực lăng mộ liên hệ chính quyền, chủ đầu tư để kiểm đếm, lập phương án bồi thường", lãnh đạo phường Vinh Tân nói.

Tuy nhiên, câu trả lời của vị lãnh đạo phường Vinh Tân đã bị người dân phản đối. Họ cho rằng chưa nghe phường thông báo.

"Dự án này, khi làm chủ đầu tư có tác động vào các phần mộ của người dân. Hiện nay người dân đang chờ ký kết, thống nhất các nội dung trong biên bản và yêu cầu chủ đầu tư đối thoại và nhận trách nhiệm này", người đứng đầu phường Vinh Tân nói.

Một số ngôi mộ của dân phường Vinh Tân nằm gần khu vực dự án khu đô thị (Ảnh: N.P).

Cũng có mặt tại buổi đối thoại, đại diện chủ đầu tư dự án Mipec Tràng An xin nhận sai vì quá trình san lấp mặt bằng đã làm ảnh hưởng tới mồ mả của một số hộ dân.

Vinh Heritage là khu đô thị rộng 43ha nằm tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An do chủ đầu tư là Công ty cổ phần hóa dầu quân đội (Mipec) hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Tràng An triển khai.