Đặt tên xã phường sau sáp nhập, sao cứ phải 1, 2, 3, 4

Một trong những vấn đề được dư luận xã hội rất quan tâm trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, sáp nhập xã, phường để giảm 60-70% số đơn vị hành chính cấp xã là việc đặt tên cho các xã, phường mới như thế nào.

Bởi tên xã, phường không chỉ đơn giản là để phân biệt địa phương này với địa phương khác, mà còn hàm chứa những dấu ấn văn hóa, lịch sử, tiềm năng của một vùng đất, vốn gắn bó với bao thế hệ đã đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng nên vùng đất đó.

Nên đảm bảo các yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa

Dù chưa chính thức sáp nhập, nhiều địa phương đã chọn phương án đặt tên xã, phường mới bằng cách lấy tên quận, huyện trước đó, kết hợp với số thứ tự 1, 2, 3, 4… Chẳng hạn, thành phố Đà Nẵng dự kiến sau sáp nhập sẽ còn 15 phường, 3 xã và 1 đặc khu. Việc đặt tên các phường chủ yếu lấy tên quận kết hợp với số thứ tự, như Hải Châu 1, Hải Châu 2, Hải Châu 3; Liên Chiểu 1, Liên Chiểu 2, Liên Chiểu 3; Cẩm Lệ 1, Cẩm Lệ 2, Cẩm Lệ 3…

Một kiểu đặt tên khác được Quảng Nam áp dụng. Để giữ lại tên các đô thị như Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, tỉnh này giữ nguyên tên thành phố, rồi thêm yếu tố vị trí để thành tên phường mới, như phường Tam Kỳ Bắc, Tam Kỳ Nam, Tam Kỳ Đông; Hội An Đông, Hội An Tây…

Không chỉ Đà Nẵng và Quảng Nam, nhiều tỉnh khác cũng đặt tên xã, phường theo cách đánh số hoặc dựa trên vị trí đông, tây, nam, bắc. Tại Bình Định, thành phố Quy Nhơn sau khi sắp xếp còn 6 đơn vị hành chính, gồm các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và xã Nhơn Châu.