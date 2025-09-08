'Đặt tên con là Thù Hận, phút bức xúc của bố mẹ khiến con buồn cả tuổi thơ'

Một bài đăng của nữ tác giả ẩn danh về việc đặt tên con là "Hận", đang được lan truyền mạnh mẽ trên các trang cộng đồng. Câu chuyện và suy nghĩ của tác giả khiến người đọc đồng cảm.

Tác giả chia sẻ rằng tên của người xếp hàng trước cô khi chờ khám tại bệnh viện - Nguyễn Hận Hoài - khiến cô nhớ về một chuyện ba mình từng kể: "Hồi ba mình còn làm ở xã, có một người phụ nữ bế con trai lên làm thủ tục khai sinh. Cô này muốn đặt tên con trai là Nguyễn Thù Hận. Tuy nhiên, ba mình sửa thành Thu Hân rồi nói máy tính lỗi không gõ có dấu được, mà nhỡ đóng dấu đỏ rồi nên không thể làm lại".

"Anh đó bây giờ thành đạt lắm dù cái tên giống con gái. Thỉnh thoảng, anh vẫn ghé nhà mình chơi để cảm ơn ba mình vì đã cứu cuộc đời của anh", tác giả viết, và bày tỏ quan điểm rằng phụ huynh không nên vì cảm xúc nhất thời mà đặt những cái tên quá kỳ dị cho em bé. Cái tên đi theo con cả đời, vì vậy nên chọn tên thật kỹ, thật đẹp.