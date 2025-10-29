Đất núi đổ ập xuống trạm y tế, nhân viên trực kịp chạy thoát

Sáng 29/10, ông Hồ Ngọc Văn - Bí thư Đảng ủy xã Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lúc rạng sáng nay, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng tại trạm y tế Trà Xinh.

Theo đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, nhiều khối đất đá từ trên núi đổ ào xuống khu vực trạm y tế, tràn xuống vùi lấp toàn bộ nhà giữ xe và mái che của trạm.