Đất nghĩa trang cũng trở thành kênh đầu tư và liên tục tăng giá

“Tại công viên nghĩa trang tại tỉnh Tuyên Quang, một phần mộ đơn cách đây 10 tháng có giá 55 triệu đồng, nay đã nhảy vọt lên 75 triệu đồng, tăng tới 36%. Đây là mức tăng tương đối hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư”, một môi giới viên cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn , công viên nghĩa trang tại tỉnh Phú Thọ (trước là tỉnh Hoà Bình) đang có giá khuôn viên tại khu T6 lên tới 29 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, cách đây 5 năm, mức giá chỉ rơi vào khoảng 15 triệu đồng/m2. Tương tự, vào năm 2020, các suất khuôn viên tại khu T3 chỉ khoảng 10,5 triệu đồng/m2. Còn hiện tại, giá bán đã tăng gấp 3 lần, chạm mức 30 triệu đồng/m2.

Phân khúc bất động sản dành cho “người cõi âm” đã phát triển mạnh trong 10 năm trở lại đây. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng các dự án công viên nghĩa trang với quy mô lớn, có hệ thống đại lý phân phối và triển khai đủ các phân khúc, từ bình dân cho đến cao cấp.

Giống như bất động sản “dương gian”, giá đất tại công viên nghĩa trang kể trên cũng sẽ thay đổi dựa trên yếu tố vị trí. Với các lô góc, phong thuỷ đẹp, mức giá sẽ cao hơn mặt bằng chung, có thể lên tới 17 triệu đồng/m2. Ngược lại, những lô có hướng tây sẽ có giá thấp hơn, chỉ khoảng hơn 12 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, “công thức” phân lô, bán nền cũng được các nhà đầu tư áp dụng với phân khúc “ngách” này. Tại một công viên nghĩa trang thuộc huyện Ba Vì cũ, một số cá nhân đang rao bán các khuôn viên lên tới 100 - 126 m2 với giá dao động từ 19 - 23 triệu đồng/m2.

Từ các lô đất trên, nhà đầu tư có thể tách nhỏ thành 40 - 50 ngôi mộ và bán lại cho người có nhu cầu. Tuy nhiên, tại một số dự án nghĩa trang mới đây, việc chia nhỏ khuôn viên đã không còn được chủ đầu tư cho phép để bảo đảm tính đồng bộ trong cảnh quan.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Tùng, Giám đốc chi nhánh CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Toàn Cầu - Lạc Hồng Viên cho biết, người Việt Nam từ xưa đến nay thường quan ngại về việc đầu tư hay chi tiêu tài chính trong tháng Ngâu. Đây vốn được coi là tháng không may mắn để thực hiện những việc lớn. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nghĩa trang hay bất động sản tâm linh, tình hình đang diễn ra theo chiều hướng khác.

“Tháng 7 âm lịch còn gắn liền với lễ Vu Lan báo hiếu, đây là dịp để tri ân ông bà tổ tiên, cha mẹ. Nhiều người đã tìm mua những khuôn viên nghĩa trang đẹp với tâm niệm như một món quà báo hiếu”, ông Nguyễn Mạnh Tùng cho hay.