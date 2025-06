Đất nền giảm tốc, nhà đầu tư đang quay về chọn phân khúc có tính an toàn

Trong 5 tháng đầu năm 2025, mức độ quan tâm đất nền ở các tỉnh miền Bắc (ngoài Hà Nội) tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, thể hiện rõ rệt nhất tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Bắc Giang. Theo đó, Bắc Ninh dẫn đầu với mức tăng 43% so với 5 tháng đầu năm 2024, kế tiếp là Hưng Yên 38% và Bắc Giang 36%. Các thị trường như Vĩnh Phúc và Hòa Bình vẫn duy trì đà tăng nhẹ, lần lượt 11% và 8%. Hải Phòng gần như đi ngang khi tăng 1%, còn Quảng Ninh giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù mức độ quan tâm có xu hướng giảm tốc, mặt bằng giá bán đất nền các tỉnh phía Bắc vẫn duy trì ổn định so với đỉnh tháng 3/2025, thậm chí nhiều địa phương còn ghi nhận tăng trưởng ấn tượng so với đầu năm 2024.

Đơn cử, Hòa Bình ghi nhận mức tăng cao nhất miền Bắc với 67% so với tháng 1/2024, duy trì ổn định so với tháng 3/2025. Hưng Yên tiếp tục là điểm sáng với mức tăng 59% so với tháng 1/2024, cũng không biến động so với đỉnh hồi tháng 3.

Vĩnh Phúc và Bắc Giang có mức tăng lần lượt là 47% và 39% so với đầu năm ngoái. Tuy nhiên, so sánh với đỉnh của tháng 3, trong khi Vĩnh Phúc giữ nhịp tăng trưởng 14% thì Bắc Giang ghi nhận giảm 7%. Bắc Ninh tăng 20% so với đầu năm ngoái và tiếp tục nhích 3% so với tháng 3/2025. Quảng Ninh tăng 12% so với đỉnh. Còn Hải Phòng không có biến động giá đáng kể so với tháng 1/2024 cũng như hồi đỉnh tháng 3.

Nhận định về diễn biến thị trường bất động sản trong tháng 5, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, một trong những điểm đáng chú ý nhất là mức độ quan tâm tăng mạnh đối với căn hộ chung cư, đặc biệt tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.