Đắt đỏ và đình đốn, biện pháp mạnh khi đối diện nguy cơ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng nước Mỹ có thể đối mặt với tình trạng lạm phát cao và kéo dài, tiếp tục đặt mức 6,3% cho năm 2023. Lạm phát tại Mỹ hiện ở mức cao kỷ lục, giá tiêu dùng tăng vọt 8,2-8,5% (so với cùng kỳ) trong vài tháng qua.

Ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia đánh giá, lạm phát đã gần đạt đỉnh và các NHTƯ đang phạm phải sai lầm lớn khi tăng lãi suất. Cú sốc về giá hàng hóa tăng mạnh sẽ sớm chấm dứt bởi các điểm tắc nghẽn trên chuỗi cung ứng sớm được giải quyết và giá năng lượng sẽ ổn định trở lại.

Morgan Stanley cảnh báo nguy cơ dư thừa hàng tồn kho đang ngày càng tăng lên. Người tiêu dùng thận trọng với kịch bản tăng lãi suất, qua đó có thể khiến cung vượt cầu và tạo ra áp lực giảm giá.

Trên Bloomberg, chuyên gia của Oxford Economics dự báo đến giữa năm 2023, giá nhiên liệu và năng lượng sẽ giảm 10-15% so với 1 năm trước.

Tại Việt Nam, giá cả hàng hóa có xu hướng tăng lên nhanh do giá xăng dầu và một số hàng hóa đầu vào tăng mạnh. Tuy nhiên, mức tăng giá chung ở mức thấp hơn nhiều so với thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2022 tăng 0,38% so với tháng trước; tăng 2,48% so với tháng 12/2021 và tăng 2,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong 5 tháng, CPI bình quân của cả nước tăng 2,25%.

Việt Nam gần đây có dấu hiệu thắt chặt tiền tệ với tín dụng được kiểm soát chặt hơn, lãi suất có xu hướng tăng và tiền thông qua các kênh như trái phiếu vào thị trường bất động sản ít đi. Dù vậy, mức tăng lạm phát hiện tại không quá cao. Đây là yếu tố có thể giúp Việt Nam tiếp tục theo đuổi mục tiêu hồi phục kinh tế, vực lại tăng trưởng.

M. Hà