Dắt díu đi tránh bão Bualoi, người xứ Nghệ than: 'Một tháng chạy bão đến 2 lần'

Sáng 28/9, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã huy động phương tiện và nhân lực để sơ tán hàng nghìn người dân ở các vùng ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao đến nơi an toàn trước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ.

Công an Hà Tĩnh bố trí xe khách sơ tán người dân đến vùng an toàn. Ảnh: CACC

Tại phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh), công an phường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai phương án sơ tán dân đến nơi an toàn.

Đã có 279 hộ với hơn 642 nhân khẩu ở các tổ dân phố Hải Thanh, Hải Phong 1 và Hải Phong 2 (Vũng Áng) được di dời khẩn trương về khu tái định cư Kỳ Lợi cũ (nay thuộc phường Sông Trí).

Tại các điểm sơ tán, lực lượng chức năng đã chuẩn bị đầy đủ chỗ ăn ở tạm thời, bố trí khu vực nghỉ ngơi cho từng hộ dân, đồng thời cung cấp lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày.