Đất đai bị sạt lở: Pháp luật bảo vệ quyền lợi của người dân ra sao?

Người mất đất hoặc mất nhà và đất được trong trường hợp này sẽ được hỗ trợ theo quy định tại Luật Đất đai 2024, Nghị định 88/2024/NĐ- CP.

Trường hợp bão lũ cuốn trôi cả nhà và đất, căn cứ vào Giấy chứng nhận và Hồ sơ địa chính để Nhà nước thực hiện các chính sách đối với người sử dụng đất khi Nhà nước tiến hành việc thu hồi đối với diện tích đất không còn tồn tại.

Đây là điểm mấu chốt: Nếu đất bị cuốn trôi hoặc sạt lở đến mức khu vực đó không còn an toàn hoặc không còn khả năng tiếp tục sử dụng, đặc biệt là đe dọa đến tính mạng con người. Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất theo diện công ích, đảm bảo người dân được hưởng đầy đủ các chính sách bồi thường và tái định cư thay vì chỉ đơn thuần là mất tài sản do thiên tai.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 3 điều 82 Luật Đất đai 2024 sẽ được Nhà nước hỗ trợ theo các hình thức sau: Bồi thường về đất; Bồi thường thiệt hại về tài sản, chi phí đầu tư vào đất; Các khoản hỗ trợ như: Ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh, đào tạo, chuyển đổi việc làm, tái định cư…

Lưu ý các hình thức bồi thường, hỗ trợ sẽ được xác định chính theo phụ thuộc loại đất bị thu hồi, các loại tài sản gắn liền với đất,…

"Các quy định về quy trình thực hiện tạm cư, tái định cư còn kéo dài. Điều này gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân, trong trường hợp căn nhà của họ bị hủy hoại do thảm họa thiên nhiên.

Do đó, cần thiết phải quy định cơ chế hỗ trợ khẩn cấp, hoặc quy trình giải quyết việc tạm cư, tái định cư trong trường hợp này phải nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo tối đa quyền lợi, cuộc sống của người dân để thể hiện phần nào sự chia sẻ, quan tâm kịp thời của Nhà nước đối với sự mất mát của người dân trong trường hợp này" - luật sư nói.