Đặt cọc mua đất: Những 'bẫy' pháp lý khiến hợp đồng vô hiệu

Với tư cách là một giao dịch dân sự, để có hiệu lực, thỏa thuận đặt cọc phải vượt qua "bộ lọc pháp lý" tại Điều 117 BLDS 2015, bao gồm bốn yếu tố: năng lực của chủ thể; sự tự nguyện của các bên; mục đích và nội dung không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; và tuân thủ về hình thức (nếu luật có quy định). Sự thiếu vắng bất kỳ trụ cột nào cũng có thể khiến thỏa thuận bị tuyên vô hiệu.

Dù vậy, thực tế các tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng đặt cọc diễn ra rất phổ biến. Nếu các bên không cẩn thận khi giao dịch thì sẽ phải chịu nhiều rủi ro vì bị tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu.

Điều 328 Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015, đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tài sản để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Về bản chất, thỏa thuận này vừa là một biện pháp bảo đảm, vừa là một giao dịch dân sự độc lập.

Nguyên nhân phổ biến và phức tạp nhất khiến thỏa thuận đặt cọc vô hiệu là do mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của luật, chủ yếu xuất phát từ tình trạng pháp lý của quyền sử dụng đất.

Ông Lê Thiết Hùng - Chánh án TAND Khu vực 5 - Quảng Trị.

Căn cứ pháp lý cốt lõi là Điều 188 Luật Đất đai 2024, quy định người sử dụng đất chỉ được thực hiện quyền chuyển nhượng khi có đủ các điều kiện: có Giấy chứng nhận (GCN), đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên, và còn trong thời hạn sử dụng. Khi hợp đồng chuyển nhượng chính vi phạm các điều kiện này, hợp đồng đặt cọc cũng vô hiệu theo.

Một vi phạm điển hình là đặt cọc chuyển nhượng đất chưa được cấp GCN, đây là trường hợp vi phạm điều cấm. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử theo tinh thần Án lệ số 25/2018/AL đã có sự linh hoạt: nếu hợp đồng đặt cọc thỏa thuận rõ bên bán có trách nhiệm hoàn tất thủ tục cấp GCN trước khi chuyển nhượng, đây được xem là cam kết thực hiện một hành vi trong tương lai. Tòa án sẽ không máy móc tuyên vô hiệu ngay mà xem xét ý chí các bên cùng hướng tới việc hợp pháp hóa giao dịch.

Một dạng vi phạm khác là đặt cọc tài sản không đủ điều kiện giao dịch (như có tranh chấp, bị kê biên, thuộc quy hoạch đã có quyết định thu hồi) hoặc "dự án ma”. Bản án số 208/2018/DS-ST của TAND huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM là minh chứng.

Tòa án đã tuyên hợp đồng đặt cọc vô hiệu sau khi xác minh "dự án" mà các bên giao dịch hoàn toàn không tồn tại. Tòa án xác định, việc đặt cọc để chuyển nhượng một lô đất trong dự án không có thật là giao dịch vi phạm điều cấm của luật, vô hiệu ngay từ đầu.