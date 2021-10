Dắt bộ xe máy trên quốc lộ, người đàn ông bị xe đông lạnh tông chết

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng tài xế xe đông lạnh không làm chủc đượ tốc độ, gặp trời mưa, đường trơn nên xe lao vào lề đường, tông vào người đang dắt bộ xe máy.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an huyện Tuy An và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã tới hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường, nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông.

Trâm Trân